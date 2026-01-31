Арина Соболенко — Елена Рыбакина: стартовал финал Australian Open — 2026 у женщин
Поделиться
Сегодня, 31 января, станет известна победительница турнира Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде. В финальном матче играют первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко и казахстанка Елена Рыбакина, занимающая в рейтинге WTA пятую строчку. Матч стартовал в 11:45 мск.
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Фото: Скриншот из трансляции
Следить за финальным женским матчем Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. Счёт личных встреч теннисисток — 8-6 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге).
Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Мэдисон Киз.
Комментарии
- 31 января 2026
-
12:22
-
12:13
-
11:50
-
11:47
-
11:43
-
11:13
-
11:05
-
10:59
-
10:48
-
10:25
-
09:42
-
09:30
-
08:50
-
07:06
-
06:48
-
05:56
-
05:16
-
01:00
-
00:48
-
00:37
-
00:30
-
00:07
- 30 января 2026
-
23:59
-
23:53
-
23:48
-
23:40
-
23:39
-
23:27
-
22:59
-
22:54
-
22:46
-
22:04
-
22:00
-
21:38
-
21:26