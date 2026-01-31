Арина Соболенко — Елена Рыбакина: стартовал финал Australian Open — 2026 у женщин

Сегодня, 31 января, станет известна победительница турнира Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде. В финальном матче играют первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко и казахстанка Елена Рыбакина, занимающая в рейтинге WTA пятую строчку. Матч стартовал в 11:45 мск.

Фото: Скриншот из трансляции

Следить за финальным женским матчем Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. Счёт личных встреч теннисисток — 8-6 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге).

Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Мэдисон Киз.