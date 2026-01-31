Вихлянцева поделилась прогнозом на женский финал Australian Open — 2026

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась своим прогнозом на финальный матч Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде между Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной.

«Что сказать про женский финал? Конечно же, всё внимание сейчас к нему. Ремейк итогового турнира прошлого года.

Елена Рыбакина потихоньку восстановила свою форму. Восстановила эту форму, которую она набрала ещё со Стефаном Вуковым ещё до этого скандального отстранения, непонятного до конца – кто прав, кто виноват, кто вообще передал эту информацию в WCA. Понятное дело, что это не сама Елена передала, а кто-то из доброжелателей или из недоброжелателей. Сейчас мы увидим команду. Плюс с Еленой также присутствует Стас Хмаровский. Он был тренером в своё время с Долгополовым, потом он ездил также с Алёной Остапенко. И вот сейчас он вошёл в команду Елены Рыбакиной. В прошлом он, по-моему, играл, как раз как спарринг отлично держит мяч, поэтому тоже такое дополнение у неё в команде.

У Арины Соболенко… мне кажется, что сегодня, несмотря на то что было такое неочевидное поражение от неё в финале Итогового турнира в Эр-Рияде, мне кажется, что сегодня всё-таки это будет победа Арины. В конкурсе предиктов тоже я сказала, что в двух сетах Арина выиграет. Не сказала, что будет тай-брейк, но, может быть, дойдут до тай-брейка. Но мне кажется, что Арина находится в такой отличной форме, в таком балансе. Плюс сегодня достаточно жарко. Лене тоже это удобно, что мяч будет лететь быстро.

Но мне кажется, что Арина в Австралии — это другой человек, это другой игрок, который выше своих соперниц на голову. Поэтому я думаю, что здесь не будет какой-то интриги. По форме своей, как кто шёл к финалу, мне показалось, что по матчам, по составляющим Арина выглядела почище по игре. То есть у Елены бывают какие-то вот эти… Да, Швёнтек непростая соперница, и [про] старт, как мы знаем, она сказала: «Мы обе начали очень плохо этот матч»… Мне кажется, Арина просто так быстро начинает, она так быстро делает брейки, что Лене иногда не хватает именно этого старта. Посмотрим, что будет, но вот при всех условиях мне кажется, что всё-таки сегодня Арина фаворит.

Конечно, для Елены тоже возвращение в финал турнира «Большого Шлема» — это отличное достижение. И если она выиграет сегодня, то тоже это будет супер. Конечно, ещё также зависит, как она будет подавать. Потому что если она будет подавать отлично по скорости, по активным, по всему – то, конечно, она будет переигрывать Арину и всё будет отлично. Но мне кажется, что всё-таки Арина. Арина выиграет турнир в Австралии, это будет неё четвёртый финал. И это будет для неё третий трофей, потому что в том году она не выиграла его. И ремейк также, конечно же, финала 2023-го года, когда Арина переиграла Лену в финале Австралии», — сказала Вихлянцева в аудиосообщении в своём телеграм-канале.