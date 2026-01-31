Арина Соболенко — Елена Рыбакина: казахстанка выиграла первый сет финала AO-2026

Сегодня, 31 января, станет известна победительница турнира Australian Open – 2026 в женском одиночном разряде. В финальном матче играют первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко и казахстанка Елена Рыбакина, занимающая в рейтинге WTA пятую строчку.

Победа в первой партии осталась за Еленой Рыбакиной. Казахстанская теннисистка завершила сет со счётом 6:4 в свою пользу. Партия продлилась 38 минут. В её рамках Елена реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных, Соболенко заработала два брейк-пойнта, но реализовать их не сумела.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Елена Рыбакина в финале Australian Open — 2026.

Счёт личных встреч теннисисток — 8-6 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге).

Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Мэдисон Киз.