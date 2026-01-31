«Как будто ей уже должны отдать трофей». Вихлянцева — о поведении Соболенко в финалах ТБШ

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась эмоциями после первого сета финала Australian Open – 2026 в женском одиночном разряде. В поединке за титул играют первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко и казахстанка Елена Рыбакина, занимающая в рейтинге WTA пятую строчку. Первая партия завершилась со счётом 6:4 в пользу Рыбакиной.

«Не в обиду Арине, но при просмотре её финалов ТБШ складывается ощущение, что она рано поддаётся эмоциям и удивляется соперничеству своих оппонентов. Как будто ей уже должны отдать трофей. Посмотрим, как начнёт второй сет. Пока намного лучше во всех компонентах Елена», — написала Вихлянцева в своём телеграм-канале.

