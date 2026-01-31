«Как будто ей уже должны отдать трофей». Вихлянцева — о поведении Соболенко в финалах ТБШ

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась эмоциями после первого сета финала Australian Open – 2026 в женском одиночном разряде. В поединке за титул играют первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко и казахстанка Елена Рыбакина, занимающая в рейтинге WTA пятую строчку. Первая партия завершилась со счётом 6:4 в пользу Рыбакиной.
|1
|2
|3
|
|4
|
|3
«Не в обиду Арине, но при просмотре её финалов ТБШ складывается ощущение, что она рано поддаётся эмоциям и удивляется соперничеству своих оппонентов. Как будто ей уже должны отдать трофей. Посмотрим, как начнёт второй сет. Пока намного лучше во всех компонентах Елена», — написала Вихлянцева в своём телеграм-канале.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Елена Рыбакина в финале Australian Open — 2026.
- 31 января 2026
-
12:50
-
12:46
-
12:38
-
12:22
-
12:13
-
11:50
-
11:47
-
11:43
-
11:13
-
11:05
-
10:59
-
10:48
-
10:25
-
09:42
-
09:30
-
08:50
-
07:06
-
06:48
-
05:56
-
05:16
-
01:00
-
00:48
-
00:37
-
00:30
-
00:07
- 30 января 2026
-
23:59
-
23:53
-
23:48
-
23:40
-
23:39
-
23:27
-
22:59
-
22:54
-
22:46
-
22:04