«Менталити». Арина Соболенко подписала лицо тренера перед финалом АО-2026

«Менталити». Арина Соболенко подписала лицо тренера перед финалом АО-2026
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оставила подпись на лице тренера Джейсона Стейси перед финалом Открытого чемпионата Австралии — 2026.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		4
6 		3
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Фото: кадр из трансляции

«Mentality», — написала Соболенко на лице наставника.

В поединке за титул соперницей Арины Соболенко является казахстанка Елена Рыбакина, занимающая в рейтинге WTA пятую строчку. Первая партия завершилась со счётом 6:4 в пользу Рыбакиной. Действующей чемпионкой соревнования является девятая ракетка мира американка Мэдисон Киз. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко. Киз вылетела с AO-2026, потерпев поражение от соотечественницы Джессики Пегулы в четвёртом круге.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Елена Рыбакина в финале Australian Open — 2026.

