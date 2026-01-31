«Менталити». Арина Соболенко подписала лицо тренера перед финалом АО-2026

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оставила подпись на лице тренера Джейсона Стейси перед финалом Открытого чемпионата Австралии — 2026.

Фото: кадр из трансляции

«Mentality», — написала Соболенко на лице наставника.

В поединке за титул соперницей Арины Соболенко является казахстанка Елена Рыбакина, занимающая в рейтинге WTA пятую строчку. Первая партия завершилась со счётом 6:4 в пользу Рыбакиной. Действующей чемпионкой соревнования является девятая ракетка мира американка Мэдисон Киз. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко. Киз вылетела с AO-2026, потерпев поражение от соотечественницы Джессики Пегулы в четвёртом круге.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Елена Рыбакина в финале Australian Open — 2026.