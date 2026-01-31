Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вихлянцева объяснила подсказку Вукова Рыбакиной во время финала Australian Open — 2026

Вихлянцева объяснила подсказку Вукова Рыбакиной во время финала Australian Open — 2026
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала реплику тренера пятой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, Стефано Вукова, попавшую в эфир финального матча Australian Open — 2026. Было слышно, как Вуков крикнул подопечной: «Короче замах!».

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		4
6 		3
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Подсказка Стефано Вукова Лене Рыбакиной перед приёмом: «Короче замах!» Высокие теннисистки часто могут грешить большим замахом на приёмах, а необходимо идти наперерез мячу с такой подставкой, тогда ты используешь скорость подачи своей соперницы. Мяч прилетает так быстро обратно, что подающая не выходит из движения», — написала Вихлянцева у себя в телеграм-канале.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Елена Рыбакина в финале Australian Open — 2026.

Материалы по теме
Елена Рыбакина в сете от титула на АO-2026! Чем ответит Арина Соболенко? LIVE!
Live
Елена Рыбакина в сете от титула на АO-2026! Чем ответит Арина Соболенко? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android