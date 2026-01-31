Вихлянцева объяснила подсказку Вукова Рыбакиной во время финала Australian Open — 2026

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала реплику тренера пятой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, Стефано Вукова, попавшую в эфир финального матча Australian Open — 2026. Было слышно, как Вуков крикнул подопечной: «Короче замах!».

«Подсказка Стефано Вукова Лене Рыбакиной перед приёмом: «Короче замах!» Высокие теннисистки часто могут грешить большим замахом на приёмах, а необходимо идти наперерез мячу с такой подставкой, тогда ты используешь скорость подачи своей соперницы. Мяч прилетает так быстро обратно, что подающая не выходит из движения», — написала Вихлянцева у себя в телеграм-канале.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Елена Рыбакина в финале Australian Open — 2026.