Вихлянцева объяснила подсказку Вукова Рыбакиной во время финала Australian Open — 2026

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала реплику тренера пятой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, Стефано Вукова, попавшую в эфир финального матча Australian Open — 2026. Было слышно, как Вуков крикнул подопечной: «Короче замах!».
|1
|2
|3
|
|4
|
|3
«Подсказка Стефано Вукова Лене Рыбакиной перед приёмом: «Короче замах!» Высокие теннисистки часто могут грешить большим замахом на приёмах, а необходимо идти наперерез мячу с такой подставкой, тогда ты используешь скорость подачи своей соперницы. Мяч прилетает так быстро обратно, что подающая не выходит из движения», — написала Вихлянцева у себя в телеграм-канале.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Елена Рыбакина в финале Australian Open — 2026.
- 31 января 2026
-
12:50
-
12:46
-
12:38
-
12:22
-
12:13
-
11:50
-
11:47
-
11:43
-
11:13
-
11:05
-
10:59
-
10:48
-
10:25
-
09:42
-
09:30
-
08:50
-
07:06
-
06:48
-
05:56
-
05:16
-
01:00
-
00:48
-
00:37
-
00:30
-
00:07
- 30 января 2026
-
23:59
-
23:53
-
23:48
-
23:40
-
23:39
-
23:27
-
22:59
-
22:54
-
22:46
-
22:04