Арина Соболенко — Елена Рыбакина: белоруска сравняла счёт финала AO-2026

Сегодня, 31 января, станет известна победительница турнира Australian Open – 2026 в женском одиночном разряде. В финальном матче играют первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко и казахстанка Елена Рыбакина, занимающая в рейтинге WTA пятую строчку.

Во втором сете победу одержала Соболенко, завершив партию со счётом 6:4 в свою пользу. Общий счёт матча после двух сетов равный — 1-1. Первый сет выиграла Рыбакина со счётом 6:4.

Счёт личных встреч теннисисток — 8-6 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге).

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Елена Рыбакина в финале Australian Open — 2026.

Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Мэдисон Киз.