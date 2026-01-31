Скидки
Теннис Новости

Арина Соболенко — Елена Рыбакина: белоруска сравняла счёт финала AO-2026

Арина Соболенко — Елена Рыбакина: белоруска сравняла счёт финала AO-2026
Сегодня, 31 января, станет известна победительница турнира Australian Open – 2026 в женском одиночном разряде. В финальном матче играют первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко и казахстанка Елена Рыбакина, занимающая в рейтинге WTA пятую строчку.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Во втором сете победу одержала Соболенко, завершив партию со счётом 6:4 в свою пользу. Общий счёт матча после двух сетов равный — 1-1. Первый сет выиграла Рыбакина со счётом 6:4.

Счёт личных встреч теннисисток — 8-6 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге).

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Елена Рыбакина в финале Australian Open — 2026.

Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Мэдисон Киз.

