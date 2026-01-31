«Из всего можно извлечь уроки». Надаль — о поражении Синнера в полуфинале AO-2026

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение второй ракетки мира Янника Синнера в полуфинале Australian Open — 2026, где встретился с сербом Новаком Джоковичем.
«Это было трудное поражение для Янника, потому что, я думаю, он был явным фаворитом в этом матче. Но что ж, он играл с теннисистом, у которого особая история на этом турнире. У него было множество возможностей, и он не смог ими воспользоваться, поэтому в пятом сете инициатива перешла к Новаку. Новак взял инициативу в свои руки и победил. Я думаю, что из всего можно извлечь уроки — из побед, из поражений. Такой человек, как Янник, — человек, способный к самокритике и по-настоящему скромный. Думаю, ему не нужно проигрывать, чтобы понять, над чем ему нужно работать. Однако иногда поражения привлекают дополнительное внимание, чтобы понять, что нужно сделать, чтобы это больше не повторилось», — цитирует Надаля Sportklub.
