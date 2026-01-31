Скидки
«Из всего можно извлечь уроки». Надаль — о поражении Синнера в полуфинале AO-2026

«Из всего можно извлечь уроки». Надаль — о поражении Синнера в полуфинале AO-2026
22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение второй ракетки мира Янника Синнера в полуфинале Australian Open — 2026, где встретился с сербом Новаком Джоковичем.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 13:25 МСК
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 6 6
6 		3 6 4 4
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Это было трудное поражение для Янника, потому что, я думаю, он был явным фаворитом в этом матче. Но что ж, он играл с теннисистом, у которого особая история на этом турнире. У него было множество возможностей, и он не смог ими воспользоваться, поэтому в пятом сете инициатива перешла к Новаку. Новак взял инициативу в свои руки и победил. Я думаю, что из всего можно извлечь уроки — из побед, из поражений. Такой человек, как Янник, — человек, способный к самокритике и по-настоящему скромный. Думаю, ему не нужно проигрывать, чтобы понять, над чем ему нужно работать. Однако иногда поражения привлекают дополнительное внимание, чтобы понять, что нужно сделать, чтобы это больше не повторилось», — цитирует Надаля Sportklub.

