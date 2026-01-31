«Рыбакина засуетилась». Сафина — после второго сета финала Australian Open — 2026

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина поделилась эмоциями после второго сета финала Australian Open – 2026 в женском одиночном разряде. В поединке за титул играют первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко и казахстанка Елена Рыбакина, занимающая в рейтинге WTA пятую строчку. Вторая партия завершилась со счётом 6:4 в пользу Соболенко.

«При 4:5 Лена прям засуетилась. Особенно первый укороченный как-то непонятно сыграла, потом Арина хорошо сыграла кросс. Как-то Лена засуетилась», — сказала Сафина на своей странице в социальных сетях.

