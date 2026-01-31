Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Рыбакина засуетилась». Сафина — после второго сета финала Australian Open — 2026

«Рыбакина засуетилась». Сафина — после второго сета финала Australian Open — 2026
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина поделилась эмоциями после второго сета финала Australian Open – 2026 в женском одиночном разряде. В поединке за титул играют первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко и казахстанка Елена Рыбакина, занимающая в рейтинге WTA пятую строчку. Вторая партия завершилась со счётом 6:4 в пользу Соболенко.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«При 4:5 Лена прям засуетилась. Особенно первый укороченный как-то непонятно сыграла, потом Арина хорошо сыграла кросс. Как-то Лена засуетилась», — сказала Сафина на своей странице в социальных сетях.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Елена Рыбакина в финале Australian Open — 2026.

Материалы по теме
Рыбакина завоевала титул на AO-2026, обыграв Арину Соболенко! Вот это финал! LIVE!
Live
Рыбакина завоевала титул на AO-2026, обыграв Арину Соболенко! Вот это финал! LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android