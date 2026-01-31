Елена Рыбакина выиграла Australian Open — 2026, одолев в финале Арину Соболенко

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей хардового турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде, в финале обыграв представительницу Беларуси Арину Соболенко, занимающую первую строчку в рейтинге WTA. Встреча спортсменок продлилась 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Рыбакиной.

По ходу матча Соболенко подала навылет пять раз, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. Рыбакина сделала шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных.

Отметим, что по ходу австралийского мэйджора Рыбакина проиграла лишь один сет, в финале с Соболенко.

Победа Рыбакиной принесла ей второй титул на турнирах «Большого шлема». В 2022 году Елена выиграла Уимблдон.