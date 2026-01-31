Скидки
Фото: реакция Елены Рыбакиной после победы на Australian Open — 2026

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сдержанно отреагировала после победы на Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде. В финале она обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко, занимающую первую строчку в рейтинге WTA. Встреча спортсменок продлилась 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Рыбакиной.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Фото: кадр из трансляции

Победа Рыбакиной принесла ей второй титул на турнирах «Большого шлема». В 2022 году Елена выиграла Уимблдон.

Счёт личных встреч стал 8-7 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге). По итогам турнира Рыбакина поднимется на третье место в мировом рейтинге.

