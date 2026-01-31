Арина Соболенко отреагировала на своё поражение в финале Australian Open — 2026

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, уступившая в финале Australian Open — 2026 казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной, прокомментировала своё поражение.

«Поздравляю Елену, ты провела невероятный турнир. Поздравляю тебя и твою команду с таким невероятным достижением. Спасибо всем, кто делает этот турнир возможным. Надеюсь, следующий год станет для меня более успешным.

Спасибо моей команде за то, что вы всегда со мной, наслаждаетесь тем, как я проигрываю финалы (смеётся). Но иногда мы их и выигрываем, так что будем надеяться на лучшее. Будем надеяться, через год этот кубок будет у нас», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.