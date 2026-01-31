Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко отреагировала на своё поражение в финале Australian Open — 2026

Арина Соболенко отреагировала на своё поражение в финале Australian Open — 2026
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, уступившая в финале Australian Open — 2026 казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной, прокомментировала своё поражение.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Поздравляю Елену, ты провела невероятный турнир. Поздравляю тебя и твою команду с таким невероятным достижением. Спасибо всем, кто делает этот турнир возможным. Надеюсь, следующий год станет для меня более успешным.

Спасибо моей команде за то, что вы всегда со мной, наслаждаетесь тем, как я проигрываю финалы (смеётся). Но иногда мы их и выигрываем, так что будем надеяться на лучшее. Будем надеяться, через год этот кубок будет у нас», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Материалы по теме
Рыбакина — двукратная чемпионка ТБШ! Елена оставила Соболенко без трофея Australian Open
Рыбакина — двукратная чемпионка ТБШ! Елена оставила Соболенко без трофея Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android