Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Ольховский назвал причины поражения Соболенко в финале Australian Open с Рыбакиной

Андрей Ольховский назвал причины поражения Соболенко в финале Australian Open с Рыбакиной
Комментарии

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский оценил победу казахстанки Елены Рыбакиной над белоруской Ариной Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии – 2026 (6:4, 4:6, 6:4).

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Финал удался! Рыбакина перехватила решающий сет после 0:3 и начала играть активнее и интереснее. Получились качели, но концовка за Еленой. Стабильность сыграла роль — Рыбакина была в этом плане лучше. А Арина либо сносит соперника, либо нет. Когда у неё что-то не получается, шансы у соперника есть, но, когда она попадает на высокой скорости, бороться с ней тяжело. Сегодня Рыбакина играла остро, хорошо подавала. А Соболенко пыталась, на мой взгляд, играть по скорости чуть выше, чем надо», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Рыбакина — двукратная чемпионка ТБШ! Елена оставила Соболенко без трофея Australian Open
Рыбакина — двукратная чемпионка ТБШ! Елена оставила Соболенко без трофея Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android