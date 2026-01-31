Андрей Ольховский назвал причины поражения Соболенко в финале Australian Open с Рыбакиной

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский оценил победу казахстанки Елены Рыбакиной над белоруской Ариной Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии – 2026 (6:4, 4:6, 6:4).

«Финал удался! Рыбакина перехватила решающий сет после 0:3 и начала играть активнее и интереснее. Получились качели, но концовка за Еленой. Стабильность сыграла роль — Рыбакина была в этом плане лучше. А Арина либо сносит соперника, либо нет. Когда у неё что-то не получается, шансы у соперника есть, но, когда она попадает на высокой скорости, бороться с ней тяжело. Сегодня Рыбакина играла остро, хорошо подавала. А Соболенко пыталась, на мой взгляд, играть по скорости чуть выше, чем надо», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.