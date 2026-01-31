«Тяжело подобрать слова». Рыбакина — после победы в финале Australian Open — 2026

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, ставшая победительницей турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026, прокомментировала свою победу. В финале она обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.
«Тяжело подобрать слова… Хочу поздравить Арину с потрясающими результатами в последние пару лет. Знаю, это тяжело, но надеюсь, у нас ещё будет много финалов друг против друга. Поздравляю твою команду с тем, как вы всё улучшаете. Вы делаете великолепную работу.
Хочу сказать огромное спасибо Казахстану, я чувствовала большую поддержку из этого угла. Хочу поблагодарить свою команду, без вас это было бы невозможно. Мы через многое прошли, и я очень рада, что мы добились такого результата. Надеюсь, мы продолжим год так же сильно», — сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.
