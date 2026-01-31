Селиваненко назвал факторы победы Рыбакиной в финале Australian Open — 2026

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко оценил победу казахстанки Елены Рыбакиной над белоруской Ариной Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии – 2026 (6:4, 4:6, 6:4).

«Захватывающий финал, теннисные качели в самом ярком их проявлении. Лена и Арина поочерёдно вели игру, держали всё в своих руках и, казалось, уже не упустят свой шанс. А дальше игра разворачивалась в обратную сторону. Лена в целом сыграла почище, смогла добавить энергию, проигрывая 0:3 в решающем сете, и перевернуть его в свою сторону. Поздравления Елене и её команде!» — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.