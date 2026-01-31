Скидки
Теннис

Елена Рыбакина стала двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема»

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина второй раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема». Сегодня, 31 января, она стала чемпионкой Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде. В финале она обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко, занимающую первую строчку в рейтинге WTA. Встреча спортсменок продлилась 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Рыбакиной.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Напомним, в 2022 году Елена выиграла Уимблдон. Счёт личных встреч стал 8-7 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге). По итогам турнира Рыбакина поднимется на третье место в мировом рейтинге.

