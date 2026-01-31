Скидки
Теннис

Рыбакина стала первой с 2019 года теннисисткой, победившей на AO трёх соперниц из топ-10

Рыбакина стала первой с 2019 года теннисисткой, победившей на AO трёх соперниц из топ-10
Комментарии

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина добилась выдающегося достижения на победном для себя Открытом чемпионате Австралии — 2026.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

После победы в финале над белоруской Ариной Соболенко, занимающей первую строчку рейтинга WTA, Рыбакина стала первой с 2019 года после японки Наоми Осаки теннисисткой, обыгравшей на одном Australian Open трёх спортсменок из первой десятки лидеров рейтинга.

На Открытом чемпионате Австралии — 2026 Рыбакина, помимо Соболенко, обыграла вторую ракетку мира польскую теннисистку Игу Швёнтек в 1/4 финала.

Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 03:45 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Также она одержала победу над шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой в полуфинале.

Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 13:25 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 7
6 		7 9
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
