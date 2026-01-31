Рыбакина стала первой с 2019 года теннисисткой, победившей на AO трёх соперниц из топ-10
Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина добилась выдающегося достижения на победном для себя Открытом чемпионате Австралии — 2026.
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
После победы в финале над белоруской Ариной Соболенко, занимающей первую строчку рейтинга WTA, Рыбакина стала первой с 2019 года после японки Наоми Осаки теннисисткой, обыгравшей на одном Australian Open трёх спортсменок из первой десятки лидеров рейтинга.
На Открытом чемпионате Австралии — 2026 Рыбакина, помимо Соболенко, обыграла вторую ракетку мира польскую теннисистку Игу Швёнтек в 1/4 финала.
Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 03:45 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Также она одержала победу над шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой в полуфинале.
Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 13:25 МСК
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 7
|
|7 9
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
