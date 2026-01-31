Рыбакина стала первой с 2019 года теннисисткой, победившей на AO трёх соперниц из топ-10

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина добилась выдающегося достижения на победном для себя Открытом чемпионате Австралии — 2026.

После победы в финале над белоруской Ариной Соболенко, занимающей первую строчку рейтинга WTA, Рыбакина стала первой с 2019 года после японки Наоми Осаки теннисисткой, обыгравшей на одном Australian Open трёх спортсменок из первой десятки лидеров рейтинга.

На Открытом чемпионате Австралии — 2026 Рыбакина, помимо Соболенко, обыграла вторую ракетку мира польскую теннисистку Игу Швёнтек в 1/4 финала.

Также она одержала победу над шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой в полуфинале.