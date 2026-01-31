Скидки
Все новости
Фоторепортаж с матча Елена Рыбакина — Арина Соболенко в финале Australian Open 2026

Соболенко закрывала лицо полотенцем и пинала ракетку, Рыбакина целовала трофей. Фото
Рыбакина выиграла Australian Open
31 января в Мельбурне (Австралия) состоялся финал Australian Open, в котором представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. Матч завершился со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Игра продлилась 2 часа 18 минут. За это время Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. Соболенко записала на свой счёт пять эйсов, сделала две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

Лучшие фото с финала Australian Open — 2026 — в фотоподборке «Чемпионата».

Напомним, для Рыбакиной это вторая победа в финалах турниров «Большого шлема»: в 2022 году Елена выиграла Уимблдон.

