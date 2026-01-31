Арина Соболенко проиграла три из четырёх последних финалов на турнирах «Большого шлема»

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла три из четырёх последних финалов на мэйджорах, в которых принимала участие.

Сегодня, 31 января, в финале Australian Open — 2026 Соболенко (1) со счётом 4:6, 6:4, 4:6 проиграла чемпионке Уимблдона-2022 казахстанке Елене Рыбакиной (5).

В прошлом сезоне Соболенко: