Арина Соболенко проиграла три из четырёх последних финалов на турнирах «Большого шлема»

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла три из четырёх последних финалов на мэйджорах, в которых принимала участие.

Сегодня, 31 января, в финале Australian Open — 2026 Соболенко (1) со счётом 4:6, 6:4, 4:6 проиграла чемпионке Уимблдона-2022 казахстанке Елене Рыбакиной (5).

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

В прошлом сезоне Соболенко:

  • выиграла титул на US Open – 2025, обыграв в финале американку Аманду Анисимову (6:3, 7:6 (7:3));
  • проиграла в финале «Ролан Гаррос» — 2025 американке Кори Гауфф (7:6 (7:5), 2:6, 4:6);
  • проиграла в финале Australian Open — 2025 американке Мэдисон Киз со счётом 3:6, 6:2, 5:7.
