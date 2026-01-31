Скидки
Рыбакина первой после Шараповой обыграла трёх соперниц из топ-6 на пути к титулу AO

Чемпионка Уимблдона-2022 пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина повторила выдающееся достижение пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой.

Рыбакина на пути к дебютному титулу Australian Open — 2026 победила трёх соперниц из топ-6 мирового рейтинга: в 1/4 финала – польку Игу Швёнтек (2), в полуфинале – американку Джессику Пегулу (6), а в финале – белоруску Арину Соболенко (1).

В последний раз подобное удавалось Шараповой в 2008 году. Тогда она обыграла в 1/4 финала Жюстин Энен (1), в 1/2 финала — Елену Янкович (3), а в финале — Ану Иванович (4).

