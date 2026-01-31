Елена Рыбакина завоевала 12-й титул в карьере
Чемпионка Уимблдона-2022 пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завоевала 12-й титул в карьере.
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Сегодня, 31 января, она стала чемпионкой Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде. Свой первый титул Рыбакина завоевала в 2019 году в Бухаресте (Румыния). Одним из самых успешных для Рыбакиной стал сезон-2025, где она взяла три трофея, в том числе Итогового турнира WTA.
Победа Рыбакиной принесла ей второй титул на турнирах «Большого шлема». В 2022 году Елена выиграла Уимблдон. Счёт личных встреч стал 8-7 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге). По итогам турнира Рыбакина поднимется на третье место в мировом рейтинге.
