У Рыбакиной самый высокий процент побед над первыми ракетками мира в истории WTA

Чемпионка Уимблдона-2022 пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы над лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в финале Australian Open – 2026 повысила процент своих побед над первыми ракетками мира до 60%. Это самый высокий показатель* в истории с момента первой публикации рейтинга WTA в 1975 году (60%, 9 побед – 6 поражений), сообщает Opta Ace.

*в рейтинге учитываются теннисистки, сыгравшие минимум 10 матчей с первыми ракетками мира

Рейтинг лучших теннисисток по проценту побед над первыми ракетками мира (от 10 матчей):