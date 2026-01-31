У Рыбакиной самый высокий процент побед над первыми ракетками мира в истории WTA
Чемпионка Уимблдона-2022 пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы над лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в финале Australian Open – 2026 повысила процент своих побед над первыми ракетками мира до 60%. Это самый высокий показатель* в истории с момента первой публикации рейтинга WTA в 1975 году (60%, 9 побед – 6 поражений), сообщает Opta Ace.
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
*в рейтинге учитываются теннисистки, сыгравшие минимум 10 матчей с первыми ракетками мира
Рейтинг лучших теннисисток по проценту побед над первыми ракетками мира (от 10 матчей):
- Елена Рыбакина (Казахстан) — 60%.
- Серена Уильямс (США) — 58,6%.
- Штеффи Граф (Германия) — 57,9%.
- Линдсей Дэвенпорт (США) — 44,1%.
- Элина Свитолина (Украина) — 43,8%.
