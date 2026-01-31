Скидки
Теннис

У Рыбакиной самый высокий процент побед над первыми ракетками мира в истории WTA

Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022 пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы над лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в финале Australian Open – 2026 повысила процент своих побед над первыми ракетками мира до 60%. Это самый высокий показатель* в истории с момента первой публикации рейтинга WTA в 1975 году (60%, 9 побед – 6 поражений), сообщает Opta Ace.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

*в рейтинге учитываются теннисистки, сыгравшие минимум 10 матчей с первыми ракетками мира

Рейтинг лучших теннисисток по проценту побед над первыми ракетками мира (от 10 матчей):

  1. Елена Рыбакина (Казахстан) — 60%.
  2. Серена Уильямс (США) — 58,6%.
  3. Штеффи Граф (Германия) — 57,9%.
  4. Линдсей Дэвенпорт (США) — 44,1%.
  5. Элина Свитолина (Украина) — 43,8%.
Рыбакина — двукратная чемпионка ТБШ! Елена оставила Соболенко без трофея Australian Open
