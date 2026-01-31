Соболенко: Рыбакина показала великолепный теннис, я — не слишком умный

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко проанализировала своё выступление в финале Australian Open — 2025.

— Она провела невероятный матч. Я старалась изо всех сил, билась до последнего мяча, возможности у меня были. Несколько из них я упустила, но это теннис, сегодня ты проигравший, а завтра – победитель. Надеюсь, в этом сезоне я чаще буду победителем, а не проигравшим. Надеюсь и молюсь.

— Вы упустили 3:0 в третьем сете. Сожалеете о том, что делали, или это она перевернула матч?

— Теннис весь матч был агрессивным. В тот момент ей нечего было терять и она невероятно проводила розыгрыши. Была её подача, так что у меня был только один брейк. Не знаю, может, стоило быть более агрессивной на своей подаче, оказывать на неё больше давления. Но она играла невероятно, делала виннерсы, я допустила пару невынужденных ошибок. Конечно, есть сожаления, когда ведёшь 3:0, а уже через пару секунд – по ощущениям – становится 3:4. Всё было очень быстро. Она показала великолепный теннис, я – не слишком умный. Сегодня я проигравшая, может, завтра буду победителем. А может, и проигравшим. Надеюсь, нет, посмотрим, — сказала Соболенко на пресс-конференции.