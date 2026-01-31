Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко: Рыбакина показала великолепный теннис, я — не слишком умный

Соболенко: Рыбакина показала великолепный теннис, я — не слишком умный
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко проанализировала своё выступление в финале Australian Open — 2025.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— Она провела невероятный матч. Я старалась изо всех сил, билась до последнего мяча, возможности у меня были. Несколько из них я упустила, но это теннис, сегодня ты проигравший, а завтра – победитель. Надеюсь, в этом сезоне я чаще буду победителем, а не проигравшим. Надеюсь и молюсь.

— Вы упустили 3:0 в третьем сете. Сожалеете о том, что делали, или это она перевернула матч?
— Теннис весь матч был агрессивным. В тот момент ей нечего было терять и она невероятно проводила розыгрыши. Была её подача, так что у меня был только один брейк. Не знаю, может, стоило быть более агрессивной на своей подаче, оказывать на неё больше давления. Но она играла невероятно, делала виннерсы, я допустила пару невынужденных ошибок. Конечно, есть сожаления, когда ведёшь 3:0, а уже через пару секунд – по ощущениям – становится 3:4. Всё было очень быстро. Она показала великолепный теннис, я – не слишком умный. Сегодня я проигравшая, может, завтра буду победителем. А может, и проигравшим. Надеюсь, нет, посмотрим, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Материалы по теме
Рыбакина — двукратная чемпионка ТБШ! Елена оставила Соболенко без трофея Australian Open
Рыбакина — двукратная чемпионка ТБШ! Елена оставила Соболенко без трофея Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android