Соболенко: Рыбакина показала великолепный теннис, я — не слишком умный

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко проанализировала своё выступление в финале Australian Open — 2025.
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
— Она провела невероятный матч. Я старалась изо всех сил, билась до последнего мяча, возможности у меня были. Несколько из них я упустила, но это теннис, сегодня ты проигравший, а завтра – победитель. Надеюсь, в этом сезоне я чаще буду победителем, а не проигравшим. Надеюсь и молюсь.
— Вы упустили 3:0 в третьем сете. Сожалеете о том, что делали, или это она перевернула матч?
— Теннис весь матч был агрессивным. В тот момент ей нечего было терять и она невероятно проводила розыгрыши. Была её подача, так что у меня был только один брейк. Не знаю, может, стоило быть более агрессивной на своей подаче, оказывать на неё больше давления. Но она играла невероятно, делала виннерсы, я допустила пару невынужденных ошибок. Конечно, есть сожаления, когда ведёшь 3:0, а уже через пару секунд – по ощущениям – становится 3:4. Всё было очень быстро. Она показала великолепный теннис, я – не слишком умный. Сегодня я проигравшая, может, завтра буду победителем. А может, и проигравшим. Надеюсь, нет, посмотрим, — сказала Соболенко на пресс-конференции.
- 31 января 2026
-
15:57
-
15:31
-
15:27
-
15:18
-
15:14
-
15:09
-
14:59
-
14:59
-
14:56
-
14:48
-
14:37
-
14:35
-
14:29
-
14:27
-
14:25
-
14:14
-
14:03
-
14:00
-
13:29
-
13:24
-
13:13
-
12:50
-
12:46
-
12:38
-
12:22
-
12:13
-
11:50
-
11:47
-
11:43
-
11:13
-
11:05
-
10:59
-
10:48
-
10:25
-
09:42