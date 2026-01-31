Чемпионка Australian Open — 2026 Елена Рыбакина выиграла пятый финал подряд
Поделиться
Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла пятый финал подряд. Сегодня, 31 января, она стала чемпионкой Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде.
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
В финале Рыбакина обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко, занимающую первую строчку в рейтинге WTA. Встреча спортсменок продлилась 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Рыбакиной. По итогам турнира в Австралии Рыбакина поднимется на третье место в мировом рейтинге.
Ранее представительница Казахстана выиграла финальные матчи Штутгарта-2024, Страсбура-2025, Нинбо-2025 и Итогового-2025.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 января 2026
-
16:10
-
15:57
-
15:31
-
15:27
-
15:18
-
15:14
-
15:09
-
14:59
-
14:59
-
14:56
-
14:48
-
14:37
-
14:35
-
14:29
-
14:27
-
14:25
-
14:14
-
14:03
-
14:00
-
13:29
-
13:24
-
13:13
-
12:50
-
12:46
-
12:38
-
12:22
-
12:13
-
11:50
-
11:47
-
11:43
-
11:13
-
11:05
-
10:59
-
10:48
-
10:25