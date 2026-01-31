Чемпионка Australian Open — 2026 Елена Рыбакина выиграла пятый финал подряд

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла пятый финал подряд. Сегодня, 31 января, она стала чемпионкой Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде.

В финале Рыбакина обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко, занимающую первую строчку в рейтинге WTA. Встреча спортсменок продлилась 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Рыбакиной. По итогам турнира в Австралии Рыбакина поднимется на третье место в мировом рейтинге.

Ранее представительница Казахстана выиграла финальные матчи Штутгарта-2024, Страсбура-2025, Нинбо-2025 и Итогового-2025.