Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Президент федерации тенниса Казахстана: Australian Open стал историческим для страны

Президент федерации тенниса Казахстана: Australian Open стал историческим для страны
Комментарии

Президент федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов высказался о выступлении представителей страны на Открытом чемпионате Австралии — 2026.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Этот Australian Open стал историческим для Казахстана. Рекордное представительство наших игроков, включая трёх юниоров, — серьёзное достижение для национального тенниса.

Триумф Елены Рыбакиной закрепил её статус в топ-3 мирового рейтинга и стал вторым титулом «Большого шлема» в её карьере. Высокий уровень нашей школы подтвердили Анна Данилина, вышедшая в финал парного разряда, и Зангар Нурланулы, ставший первым казахстанцем в полуфинале юниорского турнира в Мельбурне. Уверен, такие успехи вдохновят новое поколение и дадут мощный импульс развитию тенниса в стране. Желаю всем нашим теннисистам новых побед, стабильного прогресса и ярких достижений на международной арене».

Материалы по теме
Рыбакина — двукратная чемпионка ТБШ! Елена оставила Соболенко без трофея Australian Open
Рыбакина — двукратная чемпионка ТБШ! Елена оставила Соболенко без трофея Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android