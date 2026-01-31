Президент федерации тенниса Казахстана: Australian Open стал историческим для страны

Президент федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов высказался о выступлении представителей страны на Открытом чемпионате Австралии — 2026.
«Этот Australian Open стал историческим для Казахстана. Рекордное представительство наших игроков, включая трёх юниоров, — серьёзное достижение для национального тенниса.
Триумф Елены Рыбакиной закрепил её статус в топ-3 мирового рейтинга и стал вторым титулом «Большого шлема» в её карьере. Высокий уровень нашей школы подтвердили Анна Данилина, вышедшая в финал парного разряда, и Зангар Нурланулы, ставший первым казахстанцем в полуфинале юниорского турнира в Мельбурне. Уверен, такие успехи вдохновят новое поколение и дадут мощный импульс развитию тенниса в стране. Желаю всем нашим теннисистам новых побед, стабильного прогресса и ярких достижений на международной арене».
