Победа Рыбакиной на Australian Open — 2026 стала для неё седьмым титулом на харде

Для казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной победа на Australian Open – 2026 стала седьмым титулом в карьере, завоёванным на хардовом покрытии.

В финале Открытого чемпионата Австралии она обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

Первый титул на харде Рыбакина выиграла на Международном теннисном турнире в Хобарте в 2020 году, одолев в финале соперницу из Китая Чжан Шуай (7:6 (9:7), 6:3).

Далее казахстанка побеждала на харде в «тысячнике» в Индиан-Уэллсе в 2023, где в финале встретилась с Ариной Соболенко (7:6 (13:11), 6:4). Также теннисистки встречались в финале турнира WTA-500 в Брисбене в 2024 году, победа осталась за Рыбакиной (6:0, 6:3). Позднее Рыбакина обыграла бывшую россиянку Дарью Касаткину в финале «пятисотника» в Абу-Даби также в 2024 году (6:1, 6:4).

Перед победой на Открытом чемпионате Австралии — 2026 Рыбакина выиграла «пятисотник» в китайском Нинбо в октябре 2025-го, где в финале оказалась сильнее россиянки Екатерины Александровой (6:3, 6:0, 6:2).