Елена Рыбакина стала шестой теннисисткой, выигравшей первые два ТБШ на траве и харде
Чемпионка Уимблдона-2022 пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина стала шестой теннисисткой в Открытой эре (с 1968 года), которая выиграла свои первые два турнира «Большого шлема» на харде и траве, после Амели Моресмо, Линдсей Дэвенпорт, Марии Шараповой, Мартины Хингис и Винус Уильямс.
Сегодня, 31 января, в финале Australian Open – 2026 Рыбакина (5) со счётом 6:4, 4:6, 6:4 обыграла четырёхкратную победительницу ТБШ, первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (1) и завоевала первый титул на хардовом мэйджоре.
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
В 2022 году Рыбакина стала чемпионкой Уимблдона-2022. Титул на травяном «Шлеме» стал для неё дебютным.
Комментарии
