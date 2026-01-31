Скидки
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина стала шестой теннисисткой, выигравшей первые два ТБШ на траве и харде

Чемпионка Уимблдона-2022 пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина стала шестой теннисисткой в Открытой эре (с 1968 года), которая выиграла свои первые два турнира «Большого шлема» на харде и траве, после Амели Моресмо, Линдсей Дэвенпорт, Марии Шараповой, Мартины Хингис и Винус Уильямс.

Сегодня, 31 января, в финале Australian Open – 2026 Рыбакина (5) со счётом 6:4, 4:6, 6:4 обыграла четырёхкратную победительницу ТБШ, первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (1) и завоевала первый титул на хардовом мэйджоре.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

В 2022 году Рыбакина стала чемпионкой Уимблдона-2022. Титул на травяном «Шлеме» стал для неё дебютным.

