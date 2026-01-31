Скидки
Президент Казахстана поздравил Рыбакину с победой на Australian Open — 2026

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил пятую ракетку мира казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с победой на турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026, где она в финальном матче обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«От всей души поздравляю Вас с очередным выдающимся спортивным достижением – блестящей победой на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Вы вновь убедительно показали свою совершенную технику и волю к победе, достигли результата, которым восхищено всё мировое теннисное сообщество. Желаю Вам дальнейших спортивных побед на самых престижных турнирах!» — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой президента республики Казахстан.

