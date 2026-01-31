Елена Рыбакина вернётся в топ-3 рейтинга WTA по итогам Australian Open — 2026

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина станет третьей ракеткой мира по итогам Australian Open — 2026. Сегодня, 31 января, она стала чемпионкой турнира в женском одиночном разряде.

В финале Рыбакина обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко, занимающую первую строчку в рейтинге WTA. Встреча спортсменок продлилась 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Рыбакиной. Отметим, что Рыбакина выиграла пятый финал подряд. Ранее представительница Казахстана выиграла финальные матчи Штутгарта-2024, Страсбура-2025, Нинбо-2025 и Итогового-2025.

Победа Рыбакиной принесла ей второй титул на турнирах «Большого шлема». В 2022 году Елена выиграла Уимблдон.