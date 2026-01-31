Капитан сборной Казахстана отреагировал на победу Рыбакиной на Australian Open — 2026

Капитан сборной Казахстана Юрий Щукин оценил победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной над белоруской Ариной Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии – 2026 (6:4, 4:6, 6:4).
«Во-первых, хорошая концовка прошлого года придала Рыбакиной большую уверенность. Она выиграла Итоговый турнир, обыграла всех топовых соперниц. Также хорошая работа тренерского состава в предсезонке. Рыбакина побеждала на играх и перед Australian Open. Всё вместе сказалось.
Мы же не говорим про какого-то игрока, который случайно выиграл. Лена всегда была фаворитом на больших турнирах. Лично для меня, как и, думаю, для многих, её потенциал топ-3 по всем характеристикам. Она всегда будет фаворитом на таких турнирах. Это не какая-то неожиданность. Я ожидал от неё таких результатов. Конечно, она могла проиграть кому-то. Это теннис, спорт. Но Рыбакина фаворит на всех топовых турнирах. Победа на Australian Open в очередной раз подтверждает, что она одна из лучших в мире», — сказал Щукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
