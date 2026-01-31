Арина Соболенко опубликовала пост после поражения в финале Australian Open — 2026

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко разместила на личной странице в социальных сетях пост после финала Australian Open — 2026. В матче за титул она проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана со счётом 4:6, 6:4, 4:6.

«Спасибо, Мельбурн, за эти потрясающие несколько недель. Это не тот финал, которого я хотела, но я горжусь борьбой. Впереди ещё много всего», — написала Соболенко.

Арина Соболенко проиграла второй подряд финал на Открытом чемпионате Австралии. В 2025 году на этой стадии она потерпела поражение от американки Мэдисон Киз.