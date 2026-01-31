Скидки
Светлана Кузнецова высоко оценила финал Australian Open — 2026 между Рыбакиной и Соболенко

Светлана Кузнецова высоко оценила финал Australian Open — 2026 между Рыбакиной и Соболенко
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова оценила женский финал Australian Open — 2026, который закончился победой Елены Рыбакиной из Казахстана над белоруской Ариной Соболенко (6:4, 4:6, 6:4).

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Женский финал между Ариной и Леной получился интригующим и непредсказуемым. Сначала уверенно выиграла первый сет Рыбакина, во втором уже Соболенко явно надломила соперницу. Казалось, что Лена в третьем просто не вытянет, уступая с брейком.

Но она продолжала бороться, на пять геймов подряд от Арины ответила своей серией из пяти геймов и в концовке успешно подала на матч.

Был крутой матч, сильнейшая победила. Задача у обеих, поскольку мощно играют, как я вижу, была максимально играть в сторону. Сдвигаешь соперницу с места, на один-два шага – и занимаешь лидирующую позицию на корте.

Лена – красотка, поздравляю, очень рада за неё. Конечно, за Арину обидно, тоже достойно билась. Как всегда, была эмоциональна, что и прекрасно само по себе. Такой контраст девчонок в финале мы увидели: спокойная Рыбакина и задорная Соболенко», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

