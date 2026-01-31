Елена Рыбакина раскрыла, с кем будет праздновать победу на Australian Open — 2026
Поделиться
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась деталями празднования успеха на Открытом чемпионате Австралии — 2026. Она хочет провести время со своей командой и семьёй.
Сегодня, 31 января, Рыбакина в финале турнира в Мельбурне одолела первую ракетку мира Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Матч длился 2 часа 18 минут.
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
— Как ты будешь себя радовать? Будет ли у тебя немного свободного времени?
— К сожалению, здесь, в Мельбурне, у нас не много времени. Завтра вечером мы улетаем. Но я точно хочу отпраздновать победу с командой, а потом, надеюсь, с семьёй, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 января 2026
-
17:36
-
17:31
-
17:22
-
17:21
-
17:14
-
16:56
-
16:43
-
16:34
-
16:25
-
16:23
-
16:21
-
16:10
-
15:57
-
15:31
-
15:27
-
15:18
-
15:14
-
15:09
-
14:59
-
14:59
-
14:56
-
14:48
-
14:37
-
14:35
-
14:29
-
14:27
-
14:25
-
14:14
-
14:03
-
14:00
-
13:29
-
13:24
-
13:13
-
12:50
-
12:46