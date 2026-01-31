Скидки
Теннис

Елена Рыбакина раскрыла, с кем будет праздновать победу на Australian Open — 2026

Елена Рыбакина
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась деталями празднования успеха на Открытом чемпионате Австралии — 2026. Она хочет провести время со своей командой и семьёй.

Сегодня, 31 января, Рыбакина в финале турнира в Мельбурне одолела первую ракетку мира Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Матч длился 2 часа 18 минут.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— Как ты будешь себя радовать? Будет ли у тебя немного свободного времени?
— К сожалению, здесь, в Мельбурне, у нас не много времени. Завтра вечером мы улетаем. Но я точно хочу отпраздновать победу с командой, а потом, надеюсь, с семьёй, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

