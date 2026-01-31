«Был момент истерики». Соболенко — о том, как перенесла поражение в финале AO-2026

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своих эмоциях после поражения в финале Australian Open — 2026. В матче за титул она проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана со счётом 4:6, 6:4, 4:6.
— Как чувствуете себя и перевариваете случившееся? Потому что вы смеялись, когда зашли.
— Смеялась и плакала, это был момент истерики. Да просто постаралась выпустить эмоции. Я была очень расстроена собой, потому что у меня были возможности, я здорово играла до определённого момента, а потом не смогла противостоять её агрессии.
Но в целом я здесь показала отличный теннис, даже в финале, билась до конца. Я старалась, как могла, но сегодня она была лучше. Поговорим ещё с командой, пока они меня избегают, потому что видят, что лучше ко мне пока не подходить (смеётся), — сказала Соболенко на пресс-конференции.
