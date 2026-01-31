Скидки
Теннис

«У меня большие цели». Рыбакина — о борьбе за первую строчку рейтинга после победы на АО

Чемпионка Уимблдона-2022 пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась мнением о борьбе за лидерство в мировом рейтинге после победы на Australian Open – 2026. В финале турнира Рыбакина обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

– Как думаешь, ты уже сейчас можешь стать лучшей теннисисткой в мире? И станет ли первое место в рейтинге твоей ближайшей целью?
– Да, у меня большие цели. Конечно, время покажет. Но мы определённо будем продолжать работать. Надеюсь, я достигну своих целей. Я буду продолжать работать, и посмотрим, что произойдёт, – сказала Рыбакина на пресс-конференции после окончания турнира.

Елена Рыбакина станет третьей ракеткой мира по итогам выступления на Australian Open — 2026. Победа на Открытом чемпионате Австралии – 2026 стала второй в карьере для казахстанской теннисистки на турнирах «Большого шлема».

