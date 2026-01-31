Арина Соболенко выделила изменения в игре Елены Рыбакиной в финале Australian Open

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила прогресс в игре казахстанской спортсменки Елены Рыбакиной за последние месяцы. В финале Australian Open Соболенко проиграла Рыбакиной (4:6, 6:4, 4:6).
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
— Заметили какие-то изменения в игре Елены?
— Она точно стала более уверенной, идёт на удары без сомнений. У меня всё равно были шансы, но уровень был невероятным. Думаю, она стала играть более агрессивно. Она набралась уверенности, стала сильнее и как результат – выиграла «Шлем». Невероятное достижение.
— Как считаете, Елена была более хладнокровной и сфокусированной в третьем сете?
— Может. Она потеряла фокус и стала уступать 0:3. Я потеряла фокус и стала уступать 3:4. Ей лучше удалось справиться с моментом давления, это точно, — сказала Соболенко на пресс-конференции.
- 31 января 2026
-
17:57
-
17:48
-
17:36
-
17:31
-
17:22
-
17:21
-
17:14
-
16:56
-
16:43
-
16:34
-
16:25
-
16:23
-
16:21
-
16:10
-
15:57
-
15:31
-
15:27
-
15:18
-
15:14
-
15:09
-
14:59
-
14:59
-
14:56
-
14:48
-
14:37
-
14:35
-
14:29
-
14:27
-
14:25
-
14:14
-
14:03
-
14:00
-
13:29
-
13:24
-
13:13