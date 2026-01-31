Скидки
Арина Соболенко выделила изменения в игре Елены Рыбакиной в финале Australian Open

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила прогресс в игре казахстанской спортсменки Елены Рыбакиной за последние месяцы. В финале Australian Open Соболенко проиграла Рыбакиной (4:6, 6:4, 4:6).

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— Заметили какие-то изменения в игре Елены?
— Она точно стала более уверенной, идёт на удары без сомнений. У меня всё равно были шансы, но уровень был невероятным. Думаю, она стала играть более агрессивно. Она набралась уверенности, стала сильнее и как результат – выиграла «Шлем». Невероятное достижение.

— Как считаете, Елена была более хладнокровной и сфокусированной в третьем сете?
— Может. Она потеряла фокус и стала уступать 0:3. Я потеряла фокус и стала уступать 3:4. Ей лучше удалось справиться с моментом давления, это точно, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

