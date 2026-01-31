Скидки
Главная Теннис Новости

Рыбакина рассказала, кому планирует позвонить после победы на Australian Open — 2026

Чемпионка Уимблдона-2022 пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, кому планирует позвонить после победы на Australian Open — 2026. В финале турнира Рыбакина обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— Кому ты позвонишь первым? Ты уже брала в руки телефон?
— Да, конечно, посмотрела. Я написала своей семье. Ответа пока не видела. И да, моя самая большая поддержка — это ещё и мои бабушка с дедушкой. Независимо от времени. Мой дедушка и бабушка смотрят матчи, и это потрясающе. Я обязательно им позвоню.

— Как ты думаешь, что они скажут?
— Думаю, для них это тоже облегчение — проснуться, посмотреть такие сложные матчи, которые были в полуфинале и финале. Думаю, они очень счастливы, возможно, уже принимают звонки от друзей. И да, я очень жду, чтобы позвонить им, – сказала Рыбакина в видео, размещённом в аккаунте Australian Open в социальной сети Х.

