Чемпионка Уимблдона-2022 пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, кому планирует позвонить после победы на Australian Open — 2026. В финале турнира Рыбакина обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

— Кому ты позвонишь первым? Ты уже брала в руки телефон?

— Да, конечно, посмотрела. Я написала своей семье. Ответа пока не видела. И да, моя самая большая поддержка — это ещё и мои бабушка с дедушкой. Независимо от времени. Мой дедушка и бабушка смотрят матчи, и это потрясающе. Я обязательно им позвоню.

— Как ты думаешь, что они скажут?

— Думаю, для них это тоже облегчение — проснуться, посмотреть такие сложные матчи, которые были в полуфинале и финале. Думаю, они очень счастливы, возможно, уже принимают звонки от друзей. И да, я очень жду, чтобы позвонить им, – сказала Рыбакина в видео, размещённом в аккаунте Australian Open в социальной сети Х.