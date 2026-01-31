Чемпионка Уимблдона-2022 пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, кому планирует позвонить после победы на Australian Open — 2026. В финале турнира Рыбакина обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
— Кому ты позвонишь первым? Ты уже брала в руки телефон?
— Да, конечно, посмотрела. Я написала своей семье. Ответа пока не видела. И да, моя самая большая поддержка — это ещё и мои бабушка с дедушкой. Независимо от времени. Мой дедушка и бабушка смотрят матчи, и это потрясающе. Я обязательно им позвоню.
— Как ты думаешь, что они скажут?
— Думаю, для них это тоже облегчение — проснуться, посмотреть такие сложные матчи, которые были в полуфинале и финале. Думаю, они очень счастливы, возможно, уже принимают звонки от друзей. И да, я очень жду, чтобы позвонить им, – сказала Рыбакина в видео, размещённом в аккаунте Australian Open в социальной сети Х.
- 31 января 2026
-
19:09
-
19:05
-
18:50
-
18:39
-
18:17
-
18:01
-
17:57
-
17:48
-
17:36
-
17:31
-
17:22
-
17:21
-
17:14
-
16:56
-
16:43
-
16:34
-
16:25
-
16:23
-
16:21
-
16:10
-
15:57
-
15:31
-
15:27
-
15:18
-
15:14
-
15:09
-
14:59
-
14:59
-
14:56
-
14:48
-
14:37
-
14:35
-
14:29
-
14:27
-
14:25