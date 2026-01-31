«Идите к чёрту». Соболенко ответила, когда с командой обсудит поражение в финале AO-2026
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что пока не хочет обсуждать причины поражения в финале Australian Open — 2026 со своей командой. В матче за титул она проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана со счётом 4:6, 6:4, 4:6.
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
— После финала когда будете обсуждать с командой этот турнир и что можно улучшить?
— Не знаю. Сегодня? Да идите к чёрту, нет. Может, через неделю или через пару дней. Когда пойму, что уже отошла от этого, — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Арина Соболенко проиграла второй подряд финал на Открытом чемпионате Австралии. В 2025 году на этой стадии она потерпела поражение от американки Мэдисон Киз.
