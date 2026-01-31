Соболенко сравнила матч с Рыбакиной на AO-2026 с другими поражениями в финалах ТБШ

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вспомнила свои предыдущие поражения в финалах турниров «Большого шлема», сравнив их с финалом AO-2026, в котором она проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана со счётом 4:6, 6:4, 4:6.
— Вы рассматриваете поражения в финалах «Шлемов» все вместе или каждый по отдельности?
— Мне кажется, я проиграла большую часть финалов на «Шлемах». 4-4? Ну ладно, ничего. Каждое поражение рассматриваю по отдельности. Во-первых, соперники почти каждый раз были разными. Во-вторых, у меня по ходу матчей возникали разные проблемы, разные ошибки. Были и великолепные матчи, где я играла здорово.
— Сегодня не так пошло что-то другое, чем в прошлом?
— Да, в целом сегодня было намного лучше, чем в двух проигранных финалах прошлого года. И по уровню, и по решениям, и по психологии, я была готова биться. В целом я заметно прибавила. Всё равно проиграла, но ничего. Чувствую, что двигаюсь в правильном направлении, — сказала Соболенко на пресс-конференции.
