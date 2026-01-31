В Федерации тенниса Казахстана отреагировали на победу Елены Рыбакиной на Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев прокомментировал победу Елены Рыбакиной на Australian Open — 2026, отметив, что это достижение можно считать историческим для всей страны. В финале турнира Рыбакина обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.
«Победа Елены Рыбакиной на Australian Open — историческое достижение для всего Казахстана, для нашего тенниса, федерации, народа и президента федерации тенниса. Последние 18 лет он вкладывает ресурсы, развивает этот вид спорта в стране.
Конечно, чемпионство Рыбакиной придаст дополнительный толчок и импульс дальнейшему динамичному развитию тенниса в нашей стране. Столько детей уже занимаются, столько любителей, теннисных центров. Но даже так мест не остаётся, везде очереди. Что происходило в 2022 году, когда Лена выиграла Уимблдон — все детишки побежали в теннисный центр. Каждый успех — новая волна популярности тенниса в Казахстане. И вот что будет твориться сейчас… Я даже не представляю, это будет просто «взрыв»! Мы должны быстро строить новые центры», — сказал Доскараев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
