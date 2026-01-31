Скидки
Главная Теннис Новости

В Федерации тенниса Казахстана отреагировали на победу Елены Рыбакиной на Australian Open

В Федерации тенниса Казахстана отреагировали на победу Елены Рыбакиной на Australian Open
Комментарии

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев прокомментировал победу Елены Рыбакиной на Australian Open — 2026, отметив, что это достижение можно считать историческим для всей страны. В финале турнира Рыбакина обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Победа Елены Рыбакиной на Australian Open — историческое достижение для всего Казахстана, для нашего тенниса, федерации, народа и президента федерации тенниса. Последние 18 лет он вкладывает ресурсы, развивает этот вид спорта в стране.

Конечно, чемпионство Рыбакиной придаст дополнительный толчок и импульс дальнейшему динамичному развитию тенниса в нашей стране. Столько детей уже занимаются, столько любителей, теннисных центров. Но даже так мест не остаётся, везде очереди. Что происходило в 2022 году, когда Лена выиграла Уимблдон — все детишки побежали в теннисный центр. Каждый успех — новая волна популярности тенниса в Казахстане. И вот что будет твориться сейчас… Я даже не представляю, это будет просто «взрыв»! Мы должны быстро строить новые центры», — сказал Доскараев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

