Тупицына — Ефремова: во сколько начало, где смотреть финал юниорского Australian Open

В ночь с 31 января на 1 февраля в Мельбурне пройдёт финальный матч Australian Open — 2026 среди юниорок. За титул поборются россиянка Екатерина Тупицына (1151-й номер рейтинга WTA) и французская теннисистка Ксения Ефремова (583-я ракетка мира), ранее представлявшая Россию. Матч начнётся не ранее 4:00 мск.

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Тупицына — Ксения Ефремова.

В полуфинале 17-летняя Тупицына обыграла американку Ти Фродин (6:3, 6:4). 16-летняя Ефремова победила россиянку Раду Золотарёву (6:0, 4:6, 6:4).