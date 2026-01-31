Елена Докич — о Рыбакиной: это, возможно, лучший игрок в мире с точки зрения техники

Австралийская теннисистка сербского происхождения, бывшая четвёртая ракетка мира Елена Докич высказалась о победительнице Australian Open — 2026 из Казахстана Елене Рыбакиной. Она отметила техническую подготовленность спортсменки.

«Если говорить о её игре, технически она невероятно сильна. Я бы сказала, что это, возможно, лучший игрок в мире с точки зрения техники, наравне с Анисимовой.

Но особенно впечатляют её спокойствие и хладнокровие, умение показывать лучший теннис в ключевые моменты. В этом она немного напоминает мне Штеффи Граф и Монику Селеш — настолько же собранных и уверенных в себе. Это, конечно, чемпионки и легенды тенниса, которые доминировали и в Австралии. Если Рыбакина будет здорова, уверена, впереди у неё ещё много титулов «Большого шлема», — приводит слова Докич Nine.