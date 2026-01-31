Скидки
Карлос Алькарас — Новак Джокович: во сколько начало, где смотреть финал Australian Open

Завтра, 1 февраля, в Мельбурне пройдёт финальный матч Australian Open — 2026 между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Сербии Новаком Джоковичем, занимающим в рейтинге ATP четвёртую строчку. Матч начнётся не ранее 11:30 мск.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Новак Джокович.

В полуфинале Карлос Алькарас одержал победу над немцем Александром Зверевым (6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5). Новак Джокович обыграл итальянца Янника Синнера (3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4). Отметим, что Зверев и Синнер — прошлогодние финалисты турнира.

