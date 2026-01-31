Карлос Алькарас — Новак Джокович: во сколько начало, где смотреть финал Australian Open
Поделиться
Завтра, 1 февраля, в Мельбурне пройдёт финальный матч Australian Open — 2026 между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Сербии Новаком Джоковичем, занимающим в рейтинге ATP четвёртую строчку. Матч начнётся не ранее 11:30 мск.
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:30 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Новак Джокович.
В полуфинале Карлос Алькарас одержал победу над немцем Александром Зверевым (6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5). Новак Джокович обыграл итальянца Янника Синнера (3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4). Отметим, что Зверев и Синнер — прошлогодние финалисты турнира.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 января 2026
-
21:16
-
21:14
-
21:00
-
20:48
-
20:41
-
20:33
-
20:23
-
20:15
-
20:08
-
19:45
-
19:35
-
19:32
-
19:24
-
19:09
-
19:05
-
18:50
-
18:39
-
18:17
-
18:01
-
17:57
-
17:48
-
17:36
-
17:31
-
17:22
-
17:21
-
17:14
-
16:56
-
16:43
-
16:34
-
16:25
-
16:23
-
16:21
-
16:10
-
15:57
-
15:31