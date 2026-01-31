В Федерации тенниса Казахстана назвали Australian Open — 2026 историческим для страны

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев назвал историческим Открытый чемпионат Австралии — 2026 для своей страны. Сегодня, 31 января, Елена Рыбакина в финале турнира в Мельбурне одолела первую ракетку мира Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Матч длился 2 часа 18 минут.

«Это был исторический Australian Open для Казахстана по совокупности достижений, в том числе среди юниоров. Данилина — в финале парного разряда, Нурланулы — в полуфинале юниоров впервые в истории, Бублик дошёл до четвёртого круга… Такого никогда не было, этот Australian Open стал самым успешным. А победа Лены Рыбакиной — как вишенка на торте. Невероятно, просто слов нет. Хочу поздравить всех казахстанцев, Лену и её команду», — сказал Доскараев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.