Елена Рыбакина ответила, чувствует ли себя непобедимой после титула на Australian Open

Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, считает ли себя непобедимой после завоевания титула на Открытом чемпионате Австралии — 2026. В финале она обыграла белоруску Арину Соболенко (6:4, 4:6, 6:4).

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— Вы в невероятной форме, чувствуете себя сейчас непобедимой?
— Не особо. В Брисбене я проиграла, однако за последние две недели я прибавила, это здорово. Каждый матч был разным, подача в начале турнира оказалась не такой хорошей, движение было не таким, как сегодня. Очень горжусь тем, какую мы с командой проделали работу и что я смогла выйти на пик формы на «Большом шлеме», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

«Верила, что вернусь на этот уровень. У меня большие цели». Рыбакина — о победе на АО
«Верила, что вернусь на этот уровень. У меня большие цели». Рыбакина — о победе на АО
