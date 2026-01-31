Вице-президент Федерации тенниса Казахстана оценил прогресс Александра Бублика

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев оценил прогресс казахстанского теннисиста Александра Бублика, отметив, что считает результаты теннисиста закономерностью.

«Не то чтобы успех Бублика — закономерность, но он очень давно к этому шёл. Мы все понимали, на что он способен, и он сам знал это — но никак не получалось сложить все детали в готовый пазл. Но то, что случилось на Челленджерах в США и Турине, а потом и историческое выступление на «Роллан Гаррос», перевернуло всё. И сейчас Бублик — другой теннисист. Он очень добавил в игре, и мы рады этому. Александр оправдывает свой талант и даёт веру другим игрокам нашей сборной и юниорам. Надеемся, что он и дальше продолжит становиться всё лучше», — сказал Доскараев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.