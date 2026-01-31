Скидки
Рыбакина сравнила победу на Australian Open — 2026 с титулом на Уимблдоне-2022

Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сравнила свои эмоции после побед на Australian Open — 2026 и Уимблдоне-2022.

— Сравните эти эмоции с победой на Уимблдоне?
— Эмоции разные. На Уимблдоне тогда я впервые так далеко зашла по турниру – и сразу выиграла. Помню, что плохо спала перед полуфиналом и даже перед четвертьфиналом. Перед финалом даже говорить не могла, столько было мыслей, эмоций. Было много нервов.

Сейчас я набралась опыта, многому научилась. Конечно, желание победить такое же, однако сейчас немного иначе. Тут я нормально спала. Мой тренер всегда говорит – худшее, что может случиться, — ты проиграешь. Но потом будет ещё один шанс, а впереди много «Шлемов». Так что я была сосредоточена и не так нервничала, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

