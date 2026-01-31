Скидки
Елена Рыбакина оценила влияние Стефано Вукова и команды на свой титул чемпионки AO-2026

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила на вопрос о влиянии возвращения тренера Стефано Вукова в команду на её игру на победном Australian Open — 2026.

— В прошлом году Стефано не было на турнире, а в этом году он был на корте, участвовал в церемонии, получил трофей. Что это значит для вас после того, что было в прошлом году?
— Особенно об этом не думала, мы ведь выиграли вместе много титулов, даже в прошлом году. И теперь этот трофей. Я просто горжусь и благодарна команде за работу. Мы хорошо подготовились, в межсезонье были взлёты и падения, даже в первом турнире сезона. Просто очень рада. Думаю, это победа всей команды, всех, кто меня поддерживает. Надеюсь, смогу пронести этот момент через весь сезон и продолжу улучшать игру, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Елена Рыбакина ответила, чувствует ли себя непобедимой после титула на Australian Open
«Верила, что вернусь на этот уровень. У меня большие цели». Рыбакина — о победе на АО
«Верила, что вернусь на этот уровень. У меня большие цели». Рыбакина — о победе на АО
