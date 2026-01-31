В Федерации тенниса Казахстана объяснили пользу натурализации россиян Рыбакиной и Бублика

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев рассказал, как стратегия натурализации бывших россиян Елены Рыбакиной и Александра Бублика влияет на развитие казахстанского тенниса.

«Натурализация теннисистов — стратегия, которая была сформирована с избранием президента Утемуратова в 2007 году. С 2008 года она была принята на уровне главы государства. Это делается для популяризации тенниса в Казахстане, чтобы мы оказались на карте мирового тенниса. Возник интерес со стороны общественности. Игроки, которые переходили на тот момент, — Щукин, Кукушкин, Шведова — вывели сборную в мировую группу в Кубке Дэвиса. Это позволило многим детям и их родителям наблюдать теннис по телевизору, приходить на матчи сборных в Национальный теннисный центр, лицезреть теннис мирового уровня и тем самым влюбляться в него. Всё это было сделано, чтобы детишки, не выезжая за границу, могли смотреть теннис здесь, у себя дома, болеть за наших. Теннис в Казахстане стал популярным, дети участвовали в мастер-классах с Кукушкиным, Шведовой. Сейчас приходят к Бублику и Рыбакиной.

Результат этой работы — юниоры, которые сейчас выстреливают. Например, Шукаев — первый казахстанский теннисист, прошедший квалификацию на Уимблдон. Сейчас мы видим всё больше хороших результатов от наших юниоров.

Мы поддержали игроков, которых натурализовали, и теперь они представляют нашу страну. Все они чувствуют поддержку и с гордостью выносят наш флаг на международной арене, называют Казахстан своим домом. Многие в итоге ассимилировались. Мы очень рады, что так происходит», — сказал Доскараев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.