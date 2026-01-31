Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Курье оценил шансы Джоковича в финале Australian Open — 2026 с Алькарасом

Курье оценил шансы Джоковича в финале Australian Open — 2026 с Алькарасом
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров серии «Большого шлема» американец Джим Курье поделился мнением о шансах серба Новака Джоковича на победу в финале Australian Open– 2026 с испанцем Карлосом Алькарасом. Решающий матч состоится 1 февраля.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я думаю, что в прошлом году Новак точно доказал, что даже когда его защита была не на максимуме из-за травмы, если помните его матч против Алькараса в прошлом году, он смог переиграть его за счёт тактики и физически за счёт форхенда, но в первую очередь — за счёт умных действий на корте. И это будет ещё одним его козырем.

Я не говорю, что он обязательно фаворит, но, думаю, всё выглядит гораздо более ровно, чем многие могут считать. Разница в возрасте реальна, ему будет тяжело восстанавливаться. Но и Карлосу тоже. И будет ли Карлос психологически свеж после всего, через что он прошёл?

Новак, как он сам сказал после своего полуфинала, что чувствует, будто уже выиграл этот «Шлем». Для него победа будет как бонус — он будет играть без давления», – приводит слова Курье The Tennis Gazette.

Материалы по теме
На кону историческая победа! В финале AO Джокович и Алькарас сыграют больше чем за титул
На кону историческая победа! В финале AO Джокович и Алькарас сыграют больше чем за титул
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android