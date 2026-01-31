Курье оценил шансы Джоковича в финале Australian Open — 2026 с Алькарасом

Четырёхкратный чемпион турниров серии «Большого шлема» американец Джим Курье поделился мнением о шансах серба Новака Джоковича на победу в финале Australian Open– 2026 с испанцем Карлосом Алькарасом. Решающий матч состоится 1 февраля.

«Я думаю, что в прошлом году Новак точно доказал, что даже когда его защита была не на максимуме из-за травмы, если помните его матч против Алькараса в прошлом году, он смог переиграть его за счёт тактики и физически за счёт форхенда, но в первую очередь — за счёт умных действий на корте. И это будет ещё одним его козырем.

Я не говорю, что он обязательно фаворит, но, думаю, всё выглядит гораздо более ровно, чем многие могут считать. Разница в возрасте реальна, ему будет тяжело восстанавливаться. Но и Карлосу тоже. И будет ли Карлос психологически свеж после всего, через что он прошёл?

Новак, как он сам сказал после своего полуфинала, что чувствует, будто уже выиграл этот «Шлем». Для него победа будет как бонус — он будет играть без давления», – приводит слова Курье The Tennis Gazette.